12.01.2018

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Другой «элитки» у нас на Украине нет?

Игорь Плисюк, журналист, Одесса

Право слово, любезные мои читатели, не устаю я дивиться двум особенностям нашего бурного времени: феноменальной способности к хамелеонству иных гиперактивных деятелей украинского постсоветского культурно-политического пространства, и не менее феноменальной наивности иных россиян.

Ведь за последние месяцы число недавних адептов майдана, вдруг «прозревших» и начавших выступать с резкой критикой нынешнего режима и его столпов – от недавних чиновных лиц «незалежной державы» до изначально погромных, неонацистских «правосеков» и прочих «патриотов-добровольцев», растет на глазах.

Причем, сию крамолу изрекают и достаточно влиятельные граждане с богатым прошлым бизнесменов и функционеров, и представители так называемой «творческой интеллигенции», еще совсем недавно рьяно скакавшие и пособничавшие отъявленным ксенофобам и карателям.

А добрые люди из России – с достойным лучшего применения толстовским всепрощением изрекают: – дескать, у каждого есть право на ошибку. Да и вообще, прекратите травить людей «осознавших и покаявшихся». Тем паче, другой «элиты» у нас на Украине нет, довольствуйтесь этими!

Чего здесь больше – извечного российского благодушия, приносившего порой не меньше вреда, чем рьяная нетерпимость, либо нежелания понять простую христианскую истину: истинное покаяние за тяжкие прегрешения – это не трескучие, пустые словеса, но реальные дела. Тяжкий труд самоотречения и служения тем, кому ты вольно или невольно принес вред.

Это крестный путь былого гонителя первых последователей Спасителя – апостола Павла. Бывшего фарисея Савла, жизнь свою положившего за проповедь учения Христа и принявшего венец мученичества.

Наши же «добренькие» противники киевской хунты с детской непосредственность радуются «просветлению» прыгнувших из Савла в Павлы без серьезных потерь и реального самоотречения, бросившись защищать их от «злых нетолерантных людей». И…преспокойно способствуют реанимации иных политических трупов на Украине – с прицелом на будущую карьеру после неизбежного падения хунты. А «перекрасившимся» вчерашним рьяным «майданщикам» — предоставляют трибуны в России, позволяя им выступать там как резко перековавшимся адептам русского мира.

Примеров подобных метаморфоз много, но я позволю себе обратить ваше внимание лишь на два из них, носящих по забавному совпадению одно древнее греческое имя, означающее «благородный».

Евгения и Евгений.

Что характерно, господа, приверженные весьма спорной теории отражения характера индивида в его имени полагают, что Евгениям присуще в равной мере и умение зажигать других на активные действия. И – самим весьма успешно приспосабливаться к изменениям окружающего мира. Ей-Богу, что-то в этом таки есть!

Итак – с должным пиететом, начнем с дамы.

Евгения или – поэтическое хамелеонство как искусство

Евгения Бильченко, без ложной скромности именующая себя «ярким и известным в мире русским поэтом» с недавнего времени гастролирует по России, выступая с чтением своих виршей в Питере да Москве и призывая к восстановлению братства и единства русского мира в обеих ныне враждующих странах.

Казалось бы, доброе дело, не так ли? – Да, если не учитывать сущую «малость»: то, что еще совсем недавно она же была рьяной активисткой майдана. А после государственного переворота – функционировала в роли волонтера, возя всяческую помощь неофашистским «добровольцам»-карателям на Донбассе.

Тогда она именовала себя «волонтером Правого сектора», так и представляясь в интервью украинским СМИ. Но… видать, что-то не сложилось у нее с нынешним режимом. То ли закончилась стипендия Верховной Рады, которую она получала в 2015-16 годах. То ли – до поэтической натуры дошла нехитрая истина: пахнет паленым, того и гляди, отвечать придется, когда все рухнет!

И – сия утонченно-поэтическая натура отошла от своих вчерашних друзей и подельников, разразившись обильными словоизвержениями в социальных сетях. Дескать, нас обманули!

Еще вчера в упор не замечавшая неонацистов и ксенофобов среди тех, с кем вместе скакала, а потом кому и возила амуницию, деньги да продовольствие на Донбасс, мадам резко прозрела.

Вы поверите ей вместе с клинически толерантными господами-россиянами левого толка? – Я – нет! По одной простой причине: Бильченко – отнюдь не только наивная поэтесса, но и… доктор наук, профессор культурологии в Киевском пединституте имени Драгоманова. Причем – специалист, ведущий курс по… поликультурности и толерантности в современном обществе! Не дева юная, бросившаяся очертя голову в омут романтики революции, но зрелая и дипломированная ученая леди!

Согласитесь, то ли автор двух монографий и 150-статей по этому весьма любопытному профилю сама не ведала, что писала и что творила, то ли – все прекрасно понимала. Да… не получив должного признания от власти – решила как тот хирург из анекдота с воплем «опять не получается» изрезать на куски своего пациента… И начать все с начала, найдя новые жертвы своим амбициям.

И «покаяния» ее выглядят весьма странно – ведь их она лихо сочетала с участием в акциях российских либералов, стремящихся развалить Россию.

Да и не стремится оная «кающаяся Магдалина» искупить грех пособничества неонацистам и карателям тяжким трудом, скажем, в госпиталях непокоренных республик Донбасса, предпочитая порхать по либерально-богемным тусовкам двух российских столиц да дальнему зарубежью. Так-то оно удобней, да и риска особого нет.

Ведь ее активно защищают от возмущенных русских людей некие русские же «активисты» из числа крепких спортсменов-борцов, любезно предоставленных «прогрессивной общественностью». А правоохранительные органы Первопрестольной – претензий к ней, вчерашней волонтерке «Правого сектора», запрещенного в России, почему-то не имеют! Ведь теперь сама Бильченко «на голубом глазу» заявляет, что никогда таковой не была. А в прессе так представлялась дабы получить возможность свободно высказываться.

И вообще – она нынче на «Миротворце» фигурирует! Как бы – враг режима! Правда, оный ее почему-то не трогает…

Вот я вас и спрашиваю: когда она лгала – тогда или теперь?!

Или перманентно это делает, мимикрируя с завидной даже для хамелеона скоростью, меняя цвета и флаги, и приспосабливаясь к окружающей среде? Ведь, даже учитывая явную истероидную психопатию сией экзальтированной поэтической дамочки, лукавство ее видно невооруженным взглядом. Равно как и не слишком завуалированный воинствующий анархо-либерализм разрушительного толка и малоприятного облика.

Эх, господа россияне, или вам своих таких мало, что еще и этого «троянского конька» запускаете в страну да протежируете?! Воистину, простота хуже воровства, а умное телятко – двух маток сосет!

Евгений или «вечный правдоруб»

Второй наш персонаж — фигура совсем иного типа. Евгений Червоненко, тоже в последнее время с присущей ему брутальностью клеймящий киевский режим – отнюдь не богемный мотылек.

Бывший автогонщик, чемпион Советского Союза, обладатель высших спортивных титулов и медалей. Успешный бизнесмен, сколотивший многомиллионное состояние на международных перевозках и торговле спиртным. Один из лидеров первого майдана, бывший главой личной охраны Ющенко. Бывший министр транспорта и губернатор Запорожской области при нем.

Он ухитрялся сочетать дружбу с диаметрально противоположными политиками – от Кучмы до Ющенко, занимая высокие посты практически при всех президентах и премьерах после Кравчука.

Ходят даже легенды о том, что именно на его личном вертолете спасся от погони Янукович! И при всех же правителях Евгений Альфредович умудрялся сочетать недурную карьеру с репутацией «настоящего жесткого мужика», который и в морду мог заехать недругу.

Но при этом – своего интереса нигде не упускал, сколотив изрядное состояние. И даже активное участие в еврейском движении (на протяжении многих лет был он вторым лицом в нем после Коломойского) не мешало ему стоять рядом с прожженными антисемитами.

И вот – ныне он кроет едва ли не последними словами правителей Украины, не без оснований обвиняя их в том, что губят они страну, и их трудами она превращается из субъекта международной политики в объект, полностью потеряв и самостоятельность, и остатки экономики.

Все вроде верно?

Но… не потому ли сей рьяный «правдоруб и мачо» так остро и нелицеприятно критикует хунту, что… проиграл конкурс на пост одесского губернатора? Ведь все столь ярко и верно им обрисованные тенденции «цвели и пахли» уже тогда. Совсем недавно!

И не он ли сам был одним из тех, кто заложил основу нынешней ситуации. Набивая карманы и активно участвуя в первом перевороте, давшем дорогу к власти националистам и ксенофобам?!

Нет, господа хорошие, и этому «оппозиционеру поневоле» я не верю. И не соглашусь с теми, кто благодушно говорит: «это, мол, и есть ваша элита. Иной нет!».

Есть она на Украине, да только часть ее – вынужденно покинула страну, впавшую в нацистско-бандеровский кровавый маразм на фоне тотального олигархического разграбления.

И это отнюдь не беглый Янукович с присными.

Другая – сражается на Донбассе или гниет в тюрьмах.

И очень многие – ждут своего часа, чтобы спасать то, что еще можно будет спасти и возродить из пепла и разорения. Когда настанет час освобождения.

А «элитке» типа богемных хамелеонов да ушлых политиков от бизнеса – следует четко понимать: крушение нынешнего режима неизбежно должно привести к власти тех. кто не запятнал себя сотрудничеством с неонацистами и трусостью.

И денацификация по образцу послевоенной Германии – единственный путь к тому, чтобы трагедия послемайданной Украины стала настоящим уроком.

Раз и навсегда!