16.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Дуда задним числом пошел на уступки Украине по «антибандеровскому» закону

Президент Польши Анджей Дуда обжаловал в Конституционном суде страны формулировку, которая касается украинских националистов в принятом недавно законе об институте национальной памяти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом говорится на сайте Конституционного суда Польши.

Как стало известно, информация о представлении президента в КС называется «Противодействие фальсификации польской истории; защита доброго имени Республики Польша и польского народа». Дуда опротестовал положения обновленного закона об ИНП, в которых использованы обороты «украинские националисты» и «Восточная Малопольша». «Этот закон также не соответствует:…2) статьи 1. п. 1 в части, касающейся слов „украинских националистов“, и статьи 2а в части, касающейся слов „украинские националисты“, а также слов „и Восточной Малопольши“ статьям 2 и 42 п. 1 Конституции в связи со статьей 31 п. 3 Конституции», — говорится в сообщении.

Таким образом, польский президент предлагает не использовать в документе оскорбительный для Украины термин «Малопольша» применительно к Галичине и убрать из закона фразу об украинских националистах.

Ранее Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. В среду документ был официально публикован в Вестнике законодательных актов и вступит в силу через 14 дней после публикации.

Как сообщал «ПолитНавигатор», у ряда граждан Украины уже возникли в связи с этим проблемы — им было отказано во вьезде в Польшу из-за того, что они не смогли на собеседовании однозначно осудить ОУН и ее идеологию.