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04.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Спорт, Украина

Два футбольных клуба украинских олигархов пробились в полусотню самых богатых клубов мира


Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» вошли в число самых богатых футбольных клубов мира по версии Soccerex Football Finance.

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Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный на сайте компании. 

«Шахтер» попал на 22 место. Общая стоимость игроков клуба составляет, по данным составителей рейтинга, €108 млн.

«Динамо» расположилось на 41 месте. Его игроки оценены в общей сложности в €87 млн.

В первую пятерку рейтинга вошли (по спаданию) «Манчестер Сити» (Англия, стоимость игроков составляет €637 млн), «Арсенал» (Англия, €592 млн), ПСЖ (Франция, €485 млн), «Гуанчжоу Эвергранд» (Китай, €46 млн) и «Тоттенхэм Хотспур» (Англия, €463 млн).

При составлении рейтинга использовали футбольный финансовый индекс, который учитывал стоимость футболистов, стадион, базу и другую недвижимость, банковские счета, инвестиционный потенциал владельца и долги клуба.

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