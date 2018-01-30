30.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Общество, Россия, Скандал, Сюжет дня

Два известных российских журналиста подрались в прямом эфире


Журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Драка произошла в конце часовой дискуссии о Сталине, когда Шевченко обвинил Сванидзе в том, что тот плюет на могилы, а Сванидзе назвал Шевченко мерзавцем.

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Формально драку начал Сванидзе, который поддался на провокацию визави, подскочил к нему и дал пощечину. Тогда Шевченко, который на две головы выше, поднялся и дал сдачи. Сванидзе упал.

Ведущая была вынуждена закончить передачу, но спорщики не обращали на нее внимания, а продолжали переругиваться. Они были готовы и подраться, но их сдерживали несколько мужчин, вбежавших в студию.

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