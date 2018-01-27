27.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Донбасс, ЕС, Минский процесс, США, Украина

Двойная бухгалтерия Волкера


Позиции Соединенных Штатов и европейских стран, участвующих в нормандском формате, все больше расходятся в отношении урегулирования конфликта в Донбассе.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Эксперт отметил, что после встречи с депутатами ВР от Оппоблока спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что обсуждались пути к миру, но буквально в тот же день в интервью «Радио Свобода» он под совершенно иным соусом стал говорить с совершенно иных позиций и доказывать, что закон о так называемой «реинтеграции» упорядочивает военную операцию.

» То есть традиционная американская двойная бухгалтерия, традиционное политическое лицемерие. Поэтому мне представляется, что интересы европейских стран, в том числе участвующих в нормандской четверке, все зримее расходятся с интересами США», — подчеркнул политолог.

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