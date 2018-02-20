20.02.2018, Киев, Михаил Рябов

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«Дыр-дыр-дыр, мы за мир»: Порошенко подписал закон, объявляющий Россию «агрессором»

Петр Порошенко подписал скандальный закон «О реинтеграции Донбасса», объявляющий Россию «оккупантом и агрессором».

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«В этом законе мы квалифицируем российское государство как страну-агрессор. Это закреплено на законодательном уровне. В этом законе юридически определено, что именно РФ оккупировала наши территории. Этот закон существенно усиливает правовую базу применение вооруженных сил и других силовых структур для обороны нашей страны», — сказал Порошенко.

«Этот закон фиксирует наше право на самооборону… В данных условиях ведущая роль отражения агрессии ложится на плечи Вооруженных сил Украины», — добавил украинский президент, отметив, что ВСУ в ближайшее время получат от США «долгожданное оборонное оружие».

Политолог Сергей Белашко заявил «ПолитНавигатору», что скандальный закон подписан Порошенко, прежде всего, с целью дальнейшего нагнетания выгодной власти военной истерии.

«Порошенко руководствуется внутриполитическим соображениями, ему и его окружению не важно, что там подписывали в Минске, Нормандии, Женеве или где-то еще. При этом вся эта риторика «трактор в поле дыр-дыр-дыр, мы за мир» — будет продолжаться и дальше. Но это будет происходить на международной арене, а внутри страны будет заявляться о войне до победного конца, об оружии возмездия, которое вот уже везут из-за океана, и которым погонят бурятские орды до Урала и за Урал и т.д.», — сказал Белашко.

Напомним, что во время голосования в Верховной Раде представитель фракции «Самопомощь» депутат Роман Семенуха признал, что Запад критически оценил антироссийский закон по Донбассу, где отсутствуют любые ссылки на Минские соглашения.

«Нам западный мир снова предлагает включить упоминания про Минские договоренности, но я хочу напомнить историю, как все уже было. Так же в 1919 году Версальским договором цивилизованный европейский мир не увидел Украину, которая истекала кровью. Так же цивилизованный европейский мир преступно молчал, когда в 1932-33 годах Украина миллионами хоронила своих граждан. Так же цивилизованный мир в Ялте поделил Европу пополам, отдав половину под ярмо Кремля.

Собственные территории возвращают не дипломаты… а исключительно войско, собственные вооруженные силы. Мы должны идти дальше – прекратить любую торговлю с оккупантом, разорвать все международные договоры», — сказал Семенуха.