19.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Политические репрессии, Украина

Джавелины не помогут: Порошенко готовится использовать армию в Киевской области


Петру Порошенко нужен принятый накануне Верховной Радой закон «о деоккупации Донбасса» для того, чтобы получить возможность применять ВСУ в любой точке Украины. В Донбассе нападения не может быть, потому что это приведет к массированному отпору, и тогда даже хваленые американские «Джавелины» не помогут украинской армии.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Павел Рудяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается использования ВСУ, то президенту важна теоретическая возможность — и ВСУ, если дойдет до этого, будет использоваться в Киеве и в Киевской области. Там (в Донбассе, — авт.) ВСУ нельзя использовать, потому что, если ВСУ пойдет вперед, то получит ответку такую, от которой «Джевелином» можно будет стрелять по воробьям. Посмотрите в Сирии, русские танки там много воевали или нет? Какие «Джевелины», куда эти «Джевелины», — заявил Рудяков.

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