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«Джавелины» уже на Донбассе — военный эксперт
США готовятся развязать на Донбассе полномасштабную войну и уже поставляет туда противотанковые комплексы «Джавелин». Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил военный эксперт Семен Багдасаров.
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«На востоке Украины готовится новая война. «Джавелины» уже поступили в район боевых действий. Два-три месяца сейчас они их обкатают. «Серую» зону они занимают. К чему готовятся. Завтра начнутся широкомасштабные боевые действия, они скажут: не вздумайте ничего делать», — сказал Багдасаров.
Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что переданные с США Джавелины не будут использоваться на Донбассе, а будут использоваться лишь в качестве заполнения «белых пятен» в обороноспособности страны
Метки: конфликт в Донбассе, ПТРК "Джавелин", Семен Багдасаров
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