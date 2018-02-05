05.02.2018, Москва, Елена Острякова

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«Джавелины» уже на Донбассе — военный эксперт

США готовятся развязать на Донбассе полномасштабную войну и уже поставляет туда противотанковые комплексы «Джавелин». Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил военный эксперт Семен Багдасаров.

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«На востоке Украины готовится новая война. «Джавелины» уже поступили в район боевых действий. Два-три месяца сейчас они их обкатают. «Серую» зону они занимают. К чему готовятся. Завтра начнутся широкомасштабные боевые действия, они скажут: не вздумайте ничего делать», — сказал Багдасаров.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что переданные с США Джавелины не будут использоваться на Донбассе, а будут использоваться лишь в качестве заполнения «белых пятен» в обороноспособности страны