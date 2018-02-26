26.02.2018, Киев, Максим Карпенко
  1 348 просмотров
Вооруженные силы, Киев, Крым, НАТО, Спецслужбы, Украина

Джемилев хвастается: у меджлиса разведка сильнее, чем у НАТО


Меджлисовцы хвастают — ежемесячно получают данные о передвижении российских войск в Крыму, «стучат» даже в Москве, а разведка сторонников запрещенной в РФ группировки сильнее, чем НАТОвская.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире 5 канала заявил экс-главарь Меджлиса, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, меджлисовцы замерили радиационный фон и выявили места хранения ядерных боеголовок в Крыму.

«Что касается ядерных боеголовок — странно, что ни НАТО, ни наша военная разведка точно не располагают данными. Получается что, разведка крымских татар сильнее всех что-ли? Мы ежемесячно получаем обзор по Крыму. Там и военные, какая им техника пришла, передвижение. И снова, последний, вот я неделю тому назад получил, тоже подтверждение того, что и по уровню радиации там, в тех местах, где предположительно есть ядерное оружие — это все есть там. То, что я заявлял о шести ядерных боеголовках — из двух разных источников. Причем, один наш источник в Москве достоверно нам передал, и второй уже — они не связаны друг с другом, те тоже говорят, что есть ядерные боеголовки. Но и НАТО, и все наши службы говорят: «Мы не располагаем точной информацией», — заявил Джемилев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть