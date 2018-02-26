26.02.2018, Киев, Максим Карпенко

1 348 просмотров

Джемилев хвастается: у меджлиса разведка сильнее, чем у НАТО

Меджлисовцы хвастают — ежемесячно получают данные о передвижении российских войск в Крыму, «стучат» даже в Москве, а разведка сторонников запрещенной в РФ группировки сильнее, чем НАТОвская.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире 5 канала заявил экс-главарь Меджлиса, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, меджлисовцы замерили радиационный фон и выявили места хранения ядерных боеголовок в Крыму.

«Что касается ядерных боеголовок — странно, что ни НАТО, ни наша военная разведка точно не располагают данными. Получается что, разведка крымских татар сильнее всех что-ли? Мы ежемесячно получаем обзор по Крыму. Там и военные, какая им техника пришла, передвижение. И снова, последний, вот я неделю тому назад получил, тоже подтверждение того, что и по уровню радиации там, в тех местах, где предположительно есть ядерное оружие — это все есть там. То, что я заявлял о шести ядерных боеголовках — из двух разных источников. Причем, один наш источник в Москве достоверно нам передал, и второй уже — они не связаны друг с другом, те тоже говорят, что есть ядерные боеголовки. Но и НАТО, и все наши службы говорят: «Мы не располагаем точной информацией», — заявил Джемилев.