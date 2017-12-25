25.12.2017, Донецк, Александр Гусар

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Эдуард Басурин: Есть большая надежда, что наши военнопленные будут встречать Новый Год дома

С подключением к процессу обмена военнопленными непосредственно Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, вероятность того, что этот процесс пойдёт быстрей, и военнопленные встретят Новый Год уже дома в кругу семьи, весьма высока.

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Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дата обмена военнопленными уже предварительно согласована. Единственное, что для меня было сюрпризом, это то, что непосредственно в этом принимает участие Патриарх Кирилл. Я думаю, что этот процесс свершится. Сага с обменом, которая тянется уже почти два года наконец-то закончится, и наши военнопленные будут праздновать Новый Год уже в кругу своей семьи», – заявил Басурин.

Также, говоря об обеспечении безопасности этого процесса, он подчеркнул, что со стороны Республики безопасность осуществлялась всегда, и даже украинская сторона ни разу не обвиняла ДНР в срыве обмена военнопленными по безопасности.

«Есть надежда, что мытарства людей, которых по разным причинам удерживает украинская сторона в различных тюрьмах, закончатся, и они смогут попасть домой. Процесс этот будет и дальше обсуждаться, это только первый этап. Было объявлено, что это обмен «всех на всех», и, если уж Патриарх к этому подключился, надеюсь, что он всё-таки свершится», – добавил Басурин.