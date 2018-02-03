03.02.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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Эдуард Басурин: командование «АТО» убивает несогласных с пропагандой закона «О реинтеграции Донбасса» военных

Морально-психологическое состояние личного состава в рядах ВСУ, находящихся в зоне так называемой «АТО», катастрофически низкое. С этой целью командование приняло решение о насильственном привитии патриотизма и боевых традиций.

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Такую информацию сегодня на брифинге озвучил заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Эдуард Басурин отметил, что с целью поднятия боевого духа убийц своего народа, командованием «АТО» было принято решение о проведении комплекса мероприятий, направленного на привитие всем категориям военнослужащих чувства патриотизма, верности военной присяге и боевым традициям.

«Под руководством комиссии из ГШ ВСУ проводится активная пропаганда в преддверии принятия закона «О реинтеграции Донбасса». В умы военнослужащих вкладывают, что украинская нация является высшей, а в Донбассе живут люди второго сорта, которые не достойны свободной жизни», – заявил он.

Эдуард Басурин заявил, что тех военнослужащих, которые открыто высказывают своё недовольство данной политикой, высший командный состав попросту «убирает» как неугодных.

«При выступлении представителя ГШ в 1-ом батальоне 30-й омбр, трое военнослужащих из Донецкой области открыто высказывали своё недовольство в отношении проводимой агитации, после чего, при странных обстоятельствах один из них скончался, а ещё двое оказались на больничной койке, якобы из-за травмы при обслуживании техники».