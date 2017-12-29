29.12.2017, Донецк, Александр Гусар

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Эдуард Басурин озвучил реальные цифры потерь ВСУ на Донбассе

Сегодня на брифинге спикер Минобороны ДНР Эдуард Басурин подвёл итоги уходящего года. По словам Басурина, несмотря на действие Минских договорённостей, украинская сторона не оставляла попыток дестабилизации обстановку на линии соприкосновения, и регулярно, в нарушение всех соглашений, обстреливала территорию Донецкой Народной Республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В истёкшем году руководство Украины по-прежнему не оставляло попыток дестабилизировать обстановку в Донбассе. Несмотря на неоднократно взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, украинская сторона систематически его нарушала. Увеличивалось количество обстрелов территории Республики. Осуществлялась переброска дополнительных вооружения и военной техники к линии соприкосновения сторон. Эти факты неоднократно отмечалось в отчётах Миссии ОБСЕ.

Всего за 2017 год было зафиксировано 15 484 нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины. Выпущено более 100 000 боеприпасов, из них 1 610 реактивных и 13 612 артиллерийских снарядов.

В течении года в результате агрессии украинских силовиков в общей сложности было разрушено и повреждено 1 149 домостроений и объектов инфраструктуры Республики. Целенаправленно обстреливались жизненно-важные объекты обеспечения, школы, больницы. Среди мирных жителей Республики погибли 31 человек, из них 2 детей, и получили ранения 236 человек, из них 14 детей», – сообщил Басурин.

Кроме этого, Эдуард Басурин заверил всех жителей Республики, что все виновные в геноциде населения Донбасса, рано или поздно предстанут перед судом и будут нести ответственность за свои преступления.

«По фактам данных преступлений генеральной прокуратурой ДНР возбуждено более 4 000 уголовных дел. Отправлено в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд более 1 000 материалов с доказательствами преступлений украинских силовиков против мирных жителей Донбасса. Могу всех заверить, что ни одно должностное лицо, отдававшее преступные приказы на открытие огня по мирному населению, не уйдёт от ответа за содеянное», – добавил Басурин.

Также оценивая деятельность украинской стороны, он отметил подлую тактику захвата населённых пунктов в «серой зоне» и высокие потери в ВСУ, которые украинское командование тщательно пытается скрыть.

«Уходящий год по-прежнему характеризовался применением ВСУ подлой тактикой захвата населённых пунктов, находящихся в серой зоне, что является грубейшим нарушением Минских соглашений по разведению сторон. Захват населённого пункта украинской стороной преподносится как «очередная победа», вне зависимости от того, что подразделений ВС ДНР в этом населённом пункте не было. Тем самым, у украинской общественности складывается мнение о мнимых успехах ВСУ в зоне АТО. Так было в населённых пунктах Гладосово, Травневое и Верхнеторецкое, жители которых проводят акции протеста против произвола украинских силовиков и оккупации.

Постоянные провокации ВСУ и националистических батальонов вдоль линии соприкосновения по-прежнему приводят к безвозвратным потерям украинской армии. Согласно официальным данным МО Украины, за 2017 год потери ВСУ составили 208 погибших и 1140 раненых. Однако украинское военное руководство, боясь ответственности за гибель военнослужащих ВСУ скрывает от общественности истинные цифры потерь. По нашим данным количество погибших составляет около 500 человек и раненых – более 1 500», – сказал в заключении Эдуард Басурин.