24.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Эхо откровений Байдена: в Киеве говорят, что торговать Украиной можно и без сутенера

Нынешняя Украина не является суверенным государством, а киевский режим выступает в роли посредника-сутенера, продающего богатства страны и ее население иностранцам. В этом смысле можно понять тех из украинских националистов, которые требуют от Запада установить в Киеве прямое внешнее управление.

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Такое мнение высказал на своей страничке в соцсети киевский журналист, главред интернет-издания «Капитал» Вячеслав Чечило, комментируя скандальные откровения бывшего вице-президента США относительно его роли в кадровых назначениях в украинской администрации.

«Рассказ Байдена о том, как он снимал генпрокурора Украины, без сомнения, явление позорное для любой независимой страны. Но фокус в том, что Украина не является независимой страной. Более того, и страной ее можно назвать с большой натяжкой.

Если отбросить красивые фразы, то Украина — территория, которая переходит от одной ФПГ к другой и используется исключительно для грабежа. Вместе с населением, по отношению к которому «государство» по сути выступает в роли сутенера. Поэтому я бы не стал сильно ржать над «патриотами», призывающими Вашингтон прийти и княжить и воладети нами. Убрать посредника — не такая уж и бессмысленная идея», — написал киевский журналист.

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», выступая в Совете по международным отношениям США, Джозеф Байден признался, что шантажируя киевское руководство добился отставки генерального прокурора Виктора Шокина.