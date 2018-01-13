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13.01.2018, Киев, Елена Острякова
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Украина, Экономика коллапса

«Экономическое рабство африканских стран», — прозападная газета о ситуации на Украине


Украина, в отличие от Польши, Словакии, Эстонии и других стран, не стала на путь успешного развития, а застряла в состоянии стагнации, «все больше напоминающем экономическое рабство некоторых африканских стран». Об этом сегодня в украинском  еженедельнике «Зеркало недели» пишет доктор экономических наук Татьяна Унковская.

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«Национальный доход Украины на душу населения в конце 2016 г. составил 2,3 тыс. долл. (для сравнения, в Польше — 12,7 тыс. долл., в Словакии — 16,8 тыс. долл., в Эстонии — 17,8 тыс. долл.) и занял промежуточное положение между Марокко (2,9 тыс. долл.) и Гондурасом (2,2 тыс. долл.).

Примечательно, что наши ближайшие «соседи по экономическим показателям» характеризуются перманентными кризисами, сырьевым характером экспорта, активно экспортируют в развитые страны дешевую рабочую силу и высокими темпами теряют свои природные ресурсы.

В частности, Марокко в течение XX в. потеряло 70% своих уникальных лесных угодий: они снизились с 14 до 4 млн га», — пишет Унковская.

Она утверждает, что стагнация экономики и низкое качество жизни сделали украинцев нацией эмигрантов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В итоге украинские дворники убирают польские улицы за 800 евро в месяц, а улицы наших городов все больше напоминают пейзажи «Сталкера» Стругацких. Украина не выходит из многолетнего порочного круга: проходит через революции и страшные жертвы, но меняются только лица в кабинетах, не изменяя сути системы, которая снова приводит к падению качества жизни, обострению политической нестабильности и угрозе новых революций», — пишет Унковская.

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