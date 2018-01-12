12.01.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Экс-боец армии ДНР: у сирийских террористов и украинских фашистов одни и те же покровители

Обстрел российской военной базы сирийскими террористами совпадает по почерку с преступлениями киевских боевиков в Донбассе. Сирийские боевики и солдаты ВСУ действуют по одной и той же методичке, которая составлена за океаном.

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Такое мнение в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» выразил бывший военнослужащий армии ДНР Владимир Безручко.

«В том факте, что взрывчатка, использованная боевиками при обстреле военной базы в Сирии, была произведена на Украине, нет ничего удивительного. Все прекрасно знают, что Киев уже давно торгует с террористическими организациями», – заявил Безручко.

По его мнению, террористы ИГИЛ и ВСУ проводят обмен опытом, полученный в террористической деятельности на территории своих государств. Успешно проведённые диверсионные операции американские спецслужбы повторяют в Донбассе:

«Был ли обстрел Донбасса тренировкой перед обстрелом российской базы? Учителя одни и те же – что у террористов, что у украинских фашистов», – заявил военный.