09.02.2018, Киев, Владимир Гладков

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Экс-боевик АТО: В такую Украину Крым и Донбасс возвращать нельзя

О возврате Крыма и Донбасса в нынешнюю бандеровскую Украину не может быть и речи, так как это может привести к геноциду жителей отколовшихся территорий.

Такое мнение во время скайп-конференции на канале «Open Ukraine» выразил украинский видеоблогер и бывший участник так называемой АТО Александр Мединский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время беседы гость программы отметил, что крымчане перспективу возвращения в Украину воспринимают как угрозу себе и своей семье.

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«Нет, в эту Украину – ни в коем случае! Я сам противник возврата территорий, которые откололись. Потому что мы понимаем, что в Киеве происходит: «С14» убивают людей, и не только они. Те же «национальные жёны» («Национальные дружины» – авт.), «Азов», «Правый сектор». Я считаю, что если вдруг каким-то непонятным образом эти территории снова окажутся в составе Украины, то там будет геноцид. А это – трагедия, в данный момент допустить такое нельзя», – ответил Мединский.