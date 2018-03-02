02.03.2018, Харьков, Артур Манцевич

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Экс-депутат харьковского горсовета, отправленный в тюрьму за пост в соцсети, вышел на свободу

В Харькове суд освободил из-под стражи бывшего депутата городского совета Андрея Лесика.

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«По результатам подготовительного заседания прокурору был возвращён обвинительный акт и отказано в избрании меры пресечения», — рассказал Дмитрий Тихоненков, адвокат Лесика.

Ранее СБУ добилось возбуждения уголовного дела против Лесика (слева на снимке) по ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность) за пост в соцсети, который он якобы разместил в 2014 году. 15 декабря у него прошел обыск, а экс-депутат был взят под стражу.

«Одессит и жителям области нужно Порто-Франко, сильные друзья и крепкие границы … Нам нужно самим встать и стать югом … С завтрашнего дня Одесская область объявляется Одесской народной республикой, где вся власть принадлежит только проживающему на ее территории народа», — говорится в посте, за который возбуждено уголовное дело.

При этом Лесик, который был представителем в регионе возглавляемого Виктором Медведчуком движения «Украинский выбор», утверждает, что не писал такого.