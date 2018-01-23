23.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Вооруженные силы, Донбасс, Крым, Россия, Украина

Экс-депутат: Счастье, что Украина отказалась забирать технику из Крыма


Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев признался, что испытал облегчение, когда узнал, что Украина отказалась забирать военную технику из Крыма.

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«В 2014 году с Крыма шли эшелоны танков и пушек. Мои друзья под Джанкоем рассказывали. Мы все понимаем, куда потом эта техника попала. Поэтому я рад, что Украина не захотела нести затраты, связанные с перевозкой техники. В противном случае это выглядело бы не очень хорошо», — сказал Царев в эфире интернет-канала «Политвера».

По его мнению, достаточно много украинского оружия находится в нормальном состоянии.

«В Украине полным ходом работают заводы, которые ремонтируют технику и достаточно быстро ставят на ноги и танки, и БТР», — сказал Царев.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», и российские, и украинские военные эксперты сошлись в том, что бронетанковая техника из Крыма может использоваться в АТО. В частности, об этом заявлял экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов.

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