20.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Экс-глава комитета Рады по обороне: Киев четыре года незаконно применял армию в Донбассе

Подписанный Петром Порошенко закон «О реинтеграции Донбасса» — попытка легализации применения армии в гражданском конфликте в Донбассе, где все предыдущие четыре года ВСУ применялись вопреки нормам законодательства и Конституции.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Георгий Крючков, экс-глава комитета Верховной Рады по обороне.

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«Закон – это большая трагедия для Украины. АТО проводилась с нарушением законов и Конституции. Конституция не разрешает применение вооруженных сил во внутреннем конфликте, а это было.

Сейчас все вводится в конституционные рамки: это действительно военные действия. Сводить их к антитеррористической операции неправильно. Что это за антитеррористическая операция, которая без конца длится? Операция шла четыре года, сейчас Порошенко получил законодательные полномочия возглавлять ее, причем ему подчинятся и армия, и пограничники, и безопасность, все.

Закон, по сути, легализует применение армии в гражданском конфликте. АТО было незаконным использованием вооруженных сил, неконституционным решением Верховной Рады. Если АТО проводилось с нарушением закона, о чем уже говорили, то сейчас все вводится в рамки закона. Есть видимость что это в рамках.

Конституция не разрешает применять ВС во внутренних конфликтах. А сейчас внутренний конфликт, по сути, переведен в состояние войны с Россией», — сказал Крючков.

Ранее представители ЛНР и ДНР заявили, что подписанный Порошенко закон «О реинтеграции Донбасса» преследует цель избежать ответственности украинской верхушки за военные преступления против Донецка и Луганска.