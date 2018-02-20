20.02.2018, Киев, Игорь Петров
  2 130 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Экс-глава комитета Рады по обороне: Киев четыре года незаконно применял армию в Донбассе


Подписанный Петром Порошенко закон «О реинтеграции Донбасса» — попытка легализации применения армии в гражданском конфликте в Донбассе, где все предыдущие четыре года ВСУ применялись вопреки нормам законодательства и  Конституции.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Георгий Крючков, экс-глава комитета Верховной Рады по обороне.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Закон – это большая трагедия для Украины.  АТО проводилась с нарушением законов и Конституции. Конституция не разрешает применение вооруженных сил во внутреннем конфликте, а это было.

Сейчас  все вводится в конституционные рамки: это действительно военные действия. Сводить их к антитеррористической операции неправильно. Что это за антитеррористическая операция, которая без конца длится? Операция шла четыре года, сейчас Порошенко получил законодательные полномочия возглавлять ее, причем ему подчинятся и армия, и пограничники, и безопасность, все.

Закон, по сути, легализует применение армии в гражданском конфликте. АТО было незаконным использованием вооруженных сил, неконституционным решением Верховной Рады. Если АТО проводилось с нарушением закона, о чем уже говорили, то сейчас все вводится в рамки закона. Есть видимость что это в рамках.

Конституция не разрешает применять ВС во внутренних конфликтах. А сейчас внутренний конфликт, по сути, переведен в состояние войны с Россией», — сказал Крючков.

Ранее представители ЛНР и ДНР заявили, что подписанный Порошенко закон «О реинтеграции Донбасса» преследует цель избежать ответственности украинской верхушки за военные преступления против Донецка и Луганска.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть