 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
05.01.2018, Киев, Игорь Петров
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Украина

Экс-главарь «Айдара» сокрушается: Ставленники Порошенко не могут заманить ЛДНР обратно на Украину


Украинские власти в контролируемых Киевом частях Донецкой и Луганской областей проводят такую политику притеснений в отношении местного населения, что оно не стремится вернуться в состав Украины. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной Рады Сергей Мельничук, экс-глава нацбата «Айдар», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы видим, что та власть, которая находится на местах в Донецкой и Луганской области, не хочет возвращения наших территорий, не хочет даже воспринимать тех граждан Украины, которые находятся в Донецкой и Луганской области.

Представители президента – Жебривский, Гарбуз и другие делают все, чтобы эти граждане Украины были чем-то обделены. А это же все передается, там же приграничное движение, и на ту сторону передают. Хотя на тех территориях люди хотят назад вернуться, но видят, что тут идут притеснения. Как мы их хотим назад забрать? Это проблема», — сказал Мельниченко.

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