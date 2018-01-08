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Экс-министр экономики: Украинцы в 2018 станут еще беднее
В этом году украинскую экономику ждет дальнейшее падение — гривна продолжит обесцениваться, а товары будут дорожать. Такой прогноз в эфире телеканала NewsOne сделал экс-министр экономики страны Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По его словам, заложенные правительством объемы инфляции будут гораздо большими, чем планируется.
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«Гривна достаточно быстро падает — у нас уже больше 28 гривен за доллар курс, с некоторыми колебаниями. Девальвация гривны означает, что весь импорт дорожает автоматически, включая тот же бензин и многое другое.
Смотрим на состояние нашего торгового баланса. В прошлом году мы уже видели, что торговый баланс минус семь миллиардов долларов и эти показатели, очевидно, будут ухудшаться.
В этом году правительство утвердило темп инфляции в 9%, но 9% не будет. Уже сейчас понятно, что темпы инфляции будут гораздо больше.
Ну и плюс активная политика по выпуску денег Национальным банком, правительством. Все это будет вызывать ускорение темпов инфляции.
Мне кажется, что макроэкономическая политика правительства недостаточно компетентна, очень много допускается ошибок, и эти ошибки скажутся в общем росте цен», — заявил Суслов.
Метки: Виктор Суслов
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