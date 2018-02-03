03.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Экс-министр обороны Украины пригрозил Польше восстанием заробитчан

Украинских заробитчан в Польше признали «Пятым Украинским фронтом», который схватится за колы, если поляки продолжат ворошить тему истории и взаимоотношений с Украиной. Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр обороны Александр Кузьмук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в этом случае Украина может вспомнить каждого повешенного от Киева до Львова казака.

«Если вспоминать историю, 100, 200 лет назад, даже короля Болеслава, 1000 лет назад, то мы столько наберем, что те миллион двести тысяч украинцев,которые сегодня в Польше, о которых сегодня вспомнили «а может с ними что-то будет». Да это пятый украинский фронт пошел в Польшу. И ничего с ним не будет. Да он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков от Львова до Киева повешенных и так далее. Этого нельзя делать. Историю нужно знать, но сводить счеты нельзя», — заявил Кузьмук.