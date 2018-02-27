27.02.2018, Москва, Николай Кузнецов

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Экс-нардеп от КПУ : выборы 2014-года были договорным матчем с американским арбитром

Украинский народ на выборах 2014 года, сыграл роль статиста, так как избрание президента стало результатом договоренностей украинских элит с США.

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Об этом в ходе пресс-конференции на тему: «Война за Донбасс: К чему приведёт закон о реинтеграции?» заявил депутат ВРУ V-VII созывов от КПУ Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все мы прекрасно видели безумные картины с киевского «Майдана» и, безусловно, Порошенко не был там на первых ролях. К моменту выборов политической партии «Народный Фронт» вообще не существовало в природе. Данная партия была сформирована за два месяца до выборов президента Украины. Тут же каким-то чудом Порошенко становится единым кандидатом от «Майдана» на пост президента страны.

Данная ситуация говорит о том, что с американцами изначально была договорённость в плане того, что они хотели выстроить баланс между двумя силами в лице Яценюка и Порошенко. По их плану Порошенко назначается президентом Украины, а Яценюк – премьер-министром страны.

Народ Украины к выборам 2014 года никакого отношения не имеет. На прошедших выборах никакого контроля не было. Достаточно вспомнить, как эти выборы проходили: людей от кандидатов в президенты избивали, им не давали проводить агитационную работу, уничтожались партийные структуры, не допускали к контролю за выборами», − убеждает Спиридон Килинкаров.