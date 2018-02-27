27.02.2018, Москва, Николай Кузнецов
  1 266 просмотров
Выборы, Киев, Колониальная демократия, Мнение, Общество, Политика, Украина

Экс-нардеп от КПУ : выборы 2014-года были договорным матчем с американским арбитром


Украинский народ на выборах 2014 года, сыграл роль статиста, так как избрание президента стало результатом договоренностей украинских элит с США.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в ходе пресс-конференции на тему: «Война за Донбасс: К чему приведёт закон о реинтеграции?» заявил депутат ВРУ V-VII созывов от КПУ Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все мы прекрасно видели безумные картины с киевского «Майдана» и, безусловно, Порошенко не был там на первых ролях. К моменту выборов политической партии «Народный Фронт» вообще не существовало в природе. Данная партия была сформирована за два месяца до выборов президента Украины. Тут же каким-то чудом Порошенко становится единым кандидатом от «Майдана» на пост президента страны.

Данная ситуация говорит о том, что с американцами изначально была договорённость в плане того, что они хотели выстроить баланс между двумя силами в лице Яценюка и Порошенко. По их плану Порошенко назначается президентом Украины, а Яценюк – премьер-министром страны.

Народ Украины к выборам 2014 года никакого отношения не имеет. На прошедших выборах никакого контроля не было. Достаточно вспомнить, как эти выборы проходили: людей от кандидатов в президенты избивали, им не давали проводить агитационную работу, уничтожались партийные структуры, не допускали к контролю за выборами», − убеждает Спиридон  Килинкаров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть