04.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Экс-партнёр Порошенко: Да, это мы заказали снайперов, убивавших на Майдане

Представители нынешней власти виновны в расстрелах на Майдане, поэтому саботируют расследование гибели «небесной сотни». Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший партнер Порошенко, экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко, бежавший в Европу после уголовного преследования на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, на расстрелах во время революции 2013-14 годов нынешняя власть совершила госпереворот и дорвалась до кресел.

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«Это из той серии, что «если мы будем вести расследование и накажем виновных, то выйдем сами на себя». Уже за последнее время, из того, что мы видели — и признание грузинских снайперов, которые дают показания, что их пригласили и давали непосредственное задание убивать, стрелять по обеим сторонам — и по митингующим, и по беркутовцам.

Это и история с винтовкой Пашинского, которую нашли непосредственно в автомобиле, и которую потом увез по указанию Пашинского один из участников, который сегодня является советником Авакова.

Я думаю, и так все ясно, показывать сегодня виновных — это то же самое, что сделать чистосердечное признание и сказать: «Да, мы сами это сделали для того, чтобы спровоцировать государственный переворот», — заявил Онищенко.