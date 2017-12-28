 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
28.12.2017, Киев, Елена Острякова
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История, Киев, Крым, Мнение, Общество, Политика, Россия, Спецслужбы, Украина

Экс-соратник Турчинова: «Когда говорят, что не было приказов стрелять в Крыму, это ложь»


Бывший нардеп-бютовец и экс-замглавы администрации президента весной 2014 года Сенченко рассказал сегодня на заседании суда в Киеве по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, что был свидетелем того, как 23 марта 2014 года «исполняющий обязанности президента Украины» Александр Турчинов дал приказ о выводе военных из Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я задал вопрос, почему он принял это решение, он сказал: еще неделя, и некого будет выводить. В ситуации тотального контроля информационного пространства, жесточайшего психологического давления на военных и их семьи люди начали увольняться. Были предатели, которые переходили на сторону врага. Возникла ситуация, когда мы могли потерять абсолютно все. Это было тяжелое решение. В душе я протестовал, но понимал, что другого выхода не было», — сказал Сенченко.

Он еще раз подтвердил, что киевское командование давало приказ военным в Крыму открывать огонь по мирным жителям.

«Я был свидетелем того, как Турчинова соединили с командиром морской пехоты в Керчи. Турчинов говорит: почему вы не стреляли? Тот говорит, нужен приказ. Турчинов: вот министр обороны Тенюх, какой еще нужен приказ. Тот: ну вот вы понимаете, такая обстановка. Турчинов: вы обязаны охранять границы поста. Тот опять начинает: тут мирные граждане. Поэтому, когда говорят, что не было приказов, это ложь», — сказал Сенченко.

Он посетовал на то, что украинские военные тогда отказывались стрелять.

«Была серьезная психологическая проблема. Армия, которая никогда не воевала, человеку выстрелить в другого человека очень сложно. Тем более, это было сложно в Севастополе, где российские и украинские офицеры были вместе. То, что наша армия преодолела этот психологический барьер, я не считаю, что это важное приобретение», — сказал Сенеченко.

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