 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
25.12.2017, Киев, Максим Карпенко
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Общество, Политика, Скандал, Украина

Экс-соратник Януковича сообщил сенсационные подробности о начале Майдана


Майдан на Украине был начат политтехнологами администрации президента Виктора Януковича. Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший член команды Януковича, ныне депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, на Банковой решили запустить так называемый «студенческий Майдан», чтобы лишить маневра тогдашних «оппозиционеров» и не дать им зарабатывать политические дивиденды на теме евроинтеграции.

«Как я знаю, студенческий Майдан — это была разработка Банковой. Была «тройка» — Кличко, Яценюк, Тягнибок. И вот для того, чтобы забить их голос, чтобы они не пиарились на теме евроинтеграции, придумали студенческий Майдан. Что будет поставлена Банковой сцена со студентами, и они скажут — мы за Европу, но без политиков. И это получилось у них. Потому что эти три лидера оппозиции тогдашней, они ничего не могли говорить, их студенты очень грамотно забивали», — заявил Шуфрич.

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