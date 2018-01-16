16.01.2018, Киев, Михаил Рябов

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Экс-советник СБУ заявил об угрозе «Польской весны» во Львове

Украинские патриоты должны быть готовы к силовым действиям, как это было в Харькове в 2014 году, в случае попыток проведения «Польской весны» во Львове или «Венгерской весны» в Ужгороде.

Об этом говорится в обнародованном списке задач украинских националистов на 2018 год, который опубликовал экс-советник СБУ и экс-депутат Верховной Рады Юрий Михальчишин.

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«Готовность остановить гипотетическую “польскую весну” во Львове или “венгерскую весну” в Ужгороде методами и способами, которыми была остановлена “русская весна” в Харькове», — пишет он.

Михальчишин призывает «пропагандировать тотальное уничтожение кремлевских вурдалаков и упырей, местных предателей и пятиколонников, их добровольных помощников и пособников, — вместо «примирения» с предателями Родины и врагами украинского народа».

Впрочем, по мнению националиста, проект интеграции в ЕС – не меньшая угроза для украинской самостийности.

Михальчишин призывает «реалистично оценивать завершение эпохи геополитического, идейного, культурного и технологического доминирования Запада – не становиться в очередь за билетом пассажиров третьего класса на теплоход «Титаник», который уже встретился с айсбергом».

По его мнению, необходимо «определить, что уничтожение остатков суверенитета и социального государства под прикрытием так называемых реформ в виде установления контура внешнего управления со стороны государств Запада является угрозой национальной государственности, равнозначной российской».