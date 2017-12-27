 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
27.12.2017, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Мнение, Общество, Политика, Украина

Экс-спикер ЛНР: обмен пленными показал, что верить Украине не стоит


Состоявшийся сегодня обмен пленными продемонстрировал недоговороспособность Украины.

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Такое мнение в комментарии «ПолитНавигатору» высказал бывший спикер Народного совета ЛНР Алексей Карякин.

«Однозначно, это позитивный шаг, так как в канун Нового года наши ребята вернутся домой и смогут с семьями отметить праздники. Соответственно, самое основное, что они вернутся к полноценной жизни. Помимо этого, нужно отметить, что Украина в последний момент попыталась внести свой деструктив в данный процесс и предоставила не всех военнопленных к обмену, несмотря на согласованные заранее списки. Киевское руководство в очередной раз показало свое недоговороспособное лицо, показало себя как сторону, с которой очень сложно договариваться и уж точно не стоит верить обещаниям, которые даются Украиной», — заявил Карякин.

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