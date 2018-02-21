21.02.2018, Киев, Михаил Рябов

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Экс-спикер СБУ о неявке Порошенко в суд по Януковичу: Зассало и не приехало

Экс-спикер СБУ Станислав Речинский язвительно прокомментировал сегодняшний отказ Петра Порошенко приехать на анонсированное выступление в суде по делу о госизмене Виктора Януковича, которое было в итоге заменено сеансом видеосвязи с президентом.

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«Поведение Порошенко все больше напоминает поведение истеричной барышни. То вдруг «они» заявляют о том, что снизойдут и придут свидетельствовать в суд. Потом начинаются совковые заморочки по латанию ям и крашению бордюров к приезду «Генсека». Потом охрана начинает тупо и по беспределу раздевать девушек-журналисток в поисках надписей на теле!!! А потом вдруг оно зассало и не приехало. Это — Президент? Нет, это ТП с манией величия и манией преследования одновременно», — комментирует Речинский в своем блоге.