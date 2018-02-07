07.02.2018, Киев, Елена Острякова

2 439 просмотров

Экс-глава СБУ перепутал крымский «Беркут» со спецназом РФ

Во время Евромайдана на Украину будто-бы постоянно приезжали высокопоставленные офицеры ФСБ РФ с оружием.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил сегодня в Оболонском райсуде Киева, где слушается дело о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они имеют отношение к расстрелам на Майдане. Среди украинского спецназа находились переодетые бойцы спецназначения из Российской Федерации. Они собирались у Октябрьского дворца. Шевроны российские прикрывались украинской спецодеждой, которая им выдавалась по распоряжению Януковича», — сказал Наливайченко.

По его словам «опасность агрессии» сохранялась и после победы Евромайдана вплоть до апреля 2014 года.

«Засылали группы со взрывчаткой и наличкой. Готовился вертолетный десант агрессора в Киев с целью вернуть Януковича», — уверяет Наливайченко.

Эти показания возмутили крымского журналиста Олега Крючкова, который работал на Майдане в 2014 году.

«Не могут без вранья. Не было шевронов. Были «штурмы» из крымского отделения «Беркута». У них был другой камуфляж и флаги Крыма на касках. Цвета как у российского флага. Ребят, все «честные блогеры» и «канал честних новин» Порошенко и выдавали за российский спецназ. Подойти и спросить боялись. В одну из ночей майдан практически зачистили, крымский «Беркут» стоял в пятидесяти метрах от сцены, ждал приказа… Я увидел «штурмов» и курил с ними, их все фотографировали, подойти боялись. Я тогда затащил за оцепление несколько «честных» блогеров, они поговорили с ребятами и… написали, что это российский спецназ. Все десять человек. А теперь эту ахинею пишет бывший глава СБУ… кто круче на Украине: журналисты или спецслужбы… даже не знаю!», — написал Крючков у себя в «Фейсбуке».