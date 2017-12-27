27.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Эксперт: обмен пленными показал двуличность украинской стороны

Хотя произошедший сегодня обмен пленными между Украиной и ЛДНР — явление позитивное, не стоит говорить о том, что мирное урегулирование вышло на финишную прямую.

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Такую оценку произошедшему дал в комментарии «ПолитНавигатору» политолог Денис Денисов.

«Безусловно, подобный обмен не может расцениваться иначе, чем позитивно, потому что, все таки, мы ставим во главу угла судьбы людей. Но уже традиционно для себя украинская сторона, мягко говоря, не очень корректно себя повела. Как мы знаем, сегодня должно было быть обменяно 306 человек. В то же время на 68 человек меньше было обменяно с украинской стороны. Объясняется это тем, что некоторые отказались от обмена прямо в сегодняшний день, некоторые были отпущены на волю ранее. Возникает вопрос: если эти списки до последнего согласовывались и верифицировались, украинская сторона знала, что большое количество людей уже находится на воле, то почему не был изменен формат, надо было сразу говорить о конкретной цифре. А получилось, как обычно для украинской стороны, что рамки — это не совсем рамки. То есть, и здесь наши партнеры несколько сдвуличничали», — сказал политолог.

Вместе с тем, по его словам, еще достаточно большое количество сторонников ЛНР и ДНР находятся в тюрьмах и СИЗО Украины.

«С другой стороны, конечно, необходимо рассматривать итог данного события как позитивный шаг и задел на будущее. Если и дальше пойдут компромиссные решения, то можно надеяться на то, что в следующем году будет возможно реализовать принцип обмена «всех на всех», — осторожно прогнозирует он.

Однако, по словам Денисова, помешать такому развитию ситуации может позиция западныз кураторов киевского режима.

«Существует, конечно, и целый ряд отягощающих моментов. В первую очередь, позиция наших западных партнеров. Как мы знаем, на днях было принято решение о поставках Украине достаточно эффективного вооружения, что, безусловно, будет приводить к эскалации ситуации на Донбассе, и говорить о том, что мы выходим на какую-то прямую по мирному урегулированию, конечно, не приходится», — заявил Денисов.