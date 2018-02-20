20.02.2018, Киев, Михаил Рябов
  1 580 просмотров
Крым, Россия, Севастополь, Украина

Эксперт: Оккупирован не Крым, а Украина


Начатая министерством информации Украины пропагандистская кампания к «четвертой годовщине оккупации Крыма» — очередная попытка «промывки» мозгов населению бывшей советской республики. На самом деле, в оккупации находится Украина, а не полуостров.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политический обозреватель Александр Дудчак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Турчинов, Аваков, Яценюк и прочие деятели говорят о тех, кто остался в Крыму, как о предателях. О жителях Крыма и о военнослужащих, оставшихся там.

Я бы спросил — а не слишком ли много предателей? По словам Турчинова — 90% сотрудников СБУ остались служить в Крыму, многие военные говорят, что 70-90% личного состава оказалось уходить на материковую Украину. Население полуострова практически в полном составе не захотело жить в стране, в которой исповедуется националистическая, бандеровская, русофобская идеология.

Так может предатели не те, кто там остался, а те, кто навязывает бандеровщину всему населению страны? Может, это майдан оккупировал Украину?» — сказал Дудчак.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть