20.02.2018, Киев, Михаил Рябов

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Эксперт: Оккупирован не Крым, а Украина

Начатая министерством информации Украины пропагандистская кампания к «четвертой годовщине оккупации Крыма» — очередная попытка «промывки» мозгов населению бывшей советской республики. На самом деле, в оккупации находится Украина, а не полуостров.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политический обозреватель Александр Дудчак.

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«Турчинов, Аваков, Яценюк и прочие деятели говорят о тех, кто остался в Крыму, как о предателях. О жителях Крыма и о военнослужащих, оставшихся там.

Я бы спросил — а не слишком ли много предателей? По словам Турчинова — 90% сотрудников СБУ остались служить в Крыму, многие военные говорят, что 70-90% личного состава оказалось уходить на материковую Украину. Население полуострова практически в полном составе не захотело жить в стране, в которой исповедуется националистическая, бандеровская, русофобская идеология.

Так может предатели не те, кто там остался, а те, кто навязывает бандеровщину всему населению страны? Может, это майдан оккупировал Украину?» — сказал Дудчак.