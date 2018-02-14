14.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Эксперт ООН: Процесс введения миротворцев в Донбасс растянется на долгие годы

Миротворческий контингент в Донбассе не может превышать 20 тысяч человек, его введение должно предваряться убеждением населения в необходимости миссии, выход на границу с Россией растянется на несколько лет.

Такие тезисы на пресс-конференции в Киеве озвучил международный эксперт по миротворческим миссиям ООН генерал Яакко Оксанен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для начала отвечу по количеству миротворцев. Моя точка зрения – если кто-то просит больше 20 тысяч, то это невозможно, я должен сказать. Потому что это огромное количество людей, задействованное в одной операции.

Мы также слышали про постепенность процедуры. Именно так я это вижу. Мне кажется, что лучше такую постепенную процедуру, когда мы говорим про, во-первых, обеспечение безопасности на востоке Украины, постепенно двигаться к независимой границе. ООН будет там столько, сколько этого требует страна, которая принимает, для стабилизации ситуации», — сказал он.

При этом Оксанен заявил, что введению миротворцев должна предшествовать информационная кампания среди местного населения.

«По крайней мере, за два года до начала операции должна начаться ее информационная поддержка. Для того, чтобы убедить местное население – как это работает, как это помогает людям. Охватить как можно большее количество людей, на поддержку этой операции. Это важный момент, возможно, она (операция) не будет принята людьми. Нужно изменить мышление людей», — сказал он.