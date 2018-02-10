10.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Эксперты говорят о новом витке роста цен на Украине

В январе 2018 года оптовые цены на Украине росли быстрее розничных, значит розничные сейчас будут «подтягиваться» за оптовыми.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Олег Пендзин, эксперт Экономического дискуссионного клуба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На многие продукты в январе цены выросли выше, фактически, в два раза, чем мы увидели рост в рознице. В первую очередь, это овощная группа. Оптовые цены на эти продукты выросли на 16-17%, в рознице – на 9,5%, 7,3%, 4,5%. То есть пока розница не подтянулась к опту. И мы будем видеть продолжение роста цен по этим категориям, просто потому, что уже сейчас есть основания. Аналогичная ситуация – по молочной продукции. Если в опте цена на молоко за январь выросла на 10%, кисломолочный сыр – 8%, сметана 10%, то в рознице – порядка 3%. Снова отложенные возможности роста на следующий месяц», — сказал он.