26.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Эксперты подняли на смех очередную «перемогу» СБУ

Украинские спецслужбы демонстрируют свою полную деквалификацию, тиражируя откровенные пропагандистские глупости.

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Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко, давая оценку недавнему заявлению замглавы СБУ Виктора Кононенко, сообщившему, что российские спецслужбы якобы планировали взорвать недостроенный ракетный крейсер «Украина».

«Это показатель непрофессионализма Службы безопасности Украины. Понятно ее стремление продемонстрировать какие-то успехи в оперативной деятельности, и понятно желание встроить их в общую антироссийскую канву на Украине. Но даже попытки сфабриковать что-то должны выглядеть хотя бы минимально правдоподобно. А такие явные ляпы, которые вызывают только хохот, — это признак полнейшей деквалификации.

Попытаться приписать России подготовку взрыва остатков металлолома — ну что это? Какое «устрашение населения»? Есть такое понятие «активное информационное мероприятие» — это такая фальшивка, которая тем не менее овладевает умами людей, поражает их. В данном случае что может поразить? Только глупость несусветная. Этот полный провал СБУ — информационный, оперативный, а главное, идеологический», — полагает Коротченко.