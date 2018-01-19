19.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Донбасс, Россия, Украина

Экстренное совещание по Донбассу у Путина: Возможны самые негативные перспективы


Совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, которое провел сегодня президент Владимир Путин, было посвящено «закону о деоккупации Донбасса», принятому Верховной радой Украиной. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

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«В контексте ситуации на Украине состоялся обмен мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу. Участники совещания отметили, что, безусловно, закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования. Была подчёркнута безальтернативность Минских соглашений и «нормандского формата», — говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждались перспективы сирийского политического урегулирования, в частности текущие вопросы подготовки Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Затрагивались также текущие внутрироссийские вопросы социально-экономической повестки дня.

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