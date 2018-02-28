28.02.2018, Минск, Анастасия Самойлова

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Эмиссаров Порошенко на переговорах в Минске интересует только бабло

Украинская делегация в Минске проявляет полное равнодушие к судьбе жителей Донбасса, четвертый год живущих в блокаде. Зато киевских переговорщиков живо интересуют вопросы, сулящие денежную выгоду.

Об этом у себя на странице в социальной сети «Facebook» написала Виктория Талакина, пресс-секретарь спикера парламента ДНР Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока 690 000 пенсионеров, проживающих на территории Донецкой Народной Республики, четвёртый год не получают пенсии от Украины, саму украинскую сторону беспокоят исключительно те проблемы, которые могут принести финансовую выгоду – такие, как оплата Луганском за потреблённую воду, возвращение под украинскую юрисдикцию предприятий, перешедших под внешнее управление, подтопление шахт, находящихся на территории Украины, и другие.

К сожалению, такая позиция украинской стороны давно не вызывает удивления ни у остальных переговорщиков, ни у координаторов. И, тем не менее, представители Республики подчеркнули важность рассмотрения этого вопроса для мирного населения Донбасса и настояли на необходимости уделения этому вопросу особого внимания.

Интересы украинского бизнеса не должны быть превыше жизней тысяч ни в чем не повинных стариков», — отметила Талакина.