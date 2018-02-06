06.02.2018, Северодонецк, Владимир Гладков
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Донбасс, ЖКХ, Общество, Скандал, Украина, Финансы, Экономика, Энергетика

Энергетики Луганщины пикетировали северодонецкий химзавод, требуя отдать долги


Сотрудники Луганского энергетического объединения в подконтрольном Киеву Северодонецке пикетировали административное здание ЗАО «СО Азот» в связи с невыплатой долгов за электроэнергию.

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Об говорится в сюжете проукраинского youtube-канала «Луганский фронт».

«Мы пришли к северодонецкому «Азоту» с просьбой выплаты долга за потреблённую электроэнергию, который составляет 71 млн 40 тыс. грн.», – заявил начальник Северодонецкой РЭС Павел Рыбцев.

В результате таких невыплат парализована работа «ЛЭО»: энергетики перешли на трёхдневку с мизерной зарплатой, многие увольняются, на предприятии нет ни бензина, ни материалов.

«Отключить данное предприятие от электроснабжения мы не можем, потому что есть так называемая экологическая и технологическая броня предприятия химического производства. И полное прекращение электроснабжения данного предприятия может привести к очень серьёзным экологическим последствиям. Мы себе этого позволить не можем, поэтому действуем исключительно в рамках законодательства», – рассказал гендиректор «ЛЭО» Владимир Грицай.

По словам энергетиков, среди должников «ЛЭО» не только химическое предприятие «Азот», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня мы только начинаем. Дальше будем пикетировать ТЭЦ, Водоканал, чтобы все отдавали свои долги», – добавил Павел Рыбин.

Отметим, что к участникам акции так никто и не вышел. После получасового митинга активисты разошлись.

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