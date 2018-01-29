29.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Эпидемия кори на Украине ошеломляет масштабами — Супрун

Ситуация с заболеваемостью корью на Украине приобретает ошеломляющие размеры — только за первый месяц 2018-го года в стране заболела почти половина от общего показателя всего прошлого года.

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Об этом в эфире 5 канала заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вначале министр-американка заявила о 6,5 тысячах заболевших с начала года, но позже исправилась, подчеркнув, что это показатель с августа 2017-го, то есть, за полгода. При этом, она подчеркнула, что еженедельно корью заболевают порядка 600-800 человек, назвав этот показатель «стабильным».

«Это достаточно много за такой короткий промежуток времени. Но надежда есть, что это уменьшается в тех областях, где было больше заболеваний и повышается в тех, где нет высокого уровня вакцинирования. Например, Запарпатье, которое имеет самый низкий уровень вакцинирования в целой стране… И далее идут заболевания, но они, скажем так, стабилизировались. Каждую неделю заболевают от 600 до 800 человек», — заявила Супрун.

Неделю назад на заседании Верховной Рады Супрун докладывала, что за весь 2017-й год было зафиксировано 4,7 тысячи случаев заболеваемости корью:

«За две недели 2018 года уже заболели 1285 взрослых и детей. Больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области, Черновецкой, Закарпатской, Одесской области».