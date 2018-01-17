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17.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Медицина, Местная власть, Общество, Украина

Эпидемия кори в Киеве: заболело почти 100 человек


В украинской столице зарегистрировано 99 случаев заболевания корью, из них – 75 детей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба ведомства.

«Больше всего болеют дети в возрасте от 5 до 9 лет. В столичные больницы госпитализированы 12 человек 7 взрослых и 5 детей», — рассказал Поворозник.

По его словам, только за 5 дней в муниципальных медицинских учреждениях привиты около 15 тысяч детей.

«Сегодня вакцинированы четвертую часть детей, не имевших прививок согласно календарю прививок. Уверен, если вакцинация будет продолжаться такими темпами, через несколько дней количество случаев заболеваемости корью значительно уменьшится», — отметил Поворозник.

Он отметил, что для удобства киевлян в работу кабинетов прививок внесли изменения. Прежде всего на период проведения мер профилактических мероприятий продлено время их работы и организована работа в выходные.

«Для прививок используют качественную вакцину «Приорикс» (страна производитель — Бельгия), срок годности которой до конца 2018 года. Поэтому я приглашаю родителей прививать своих детей, чтобы уберечь их от заболевания», — подчеркнул первый заместитель главы КГГА.

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