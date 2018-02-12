12.02.2018, Киев, Игорь Петров

6 073 просмотров

«Это плевок в лицо Украины!» — Янина Соколовская устроила антироссийскую истерику

Проведение выборов президента РФ в день воссоединения Крыма с Россией – «плевок в лицо Украины». Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила украинская журналистка Янина Соколовская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«То, что Путин назначил выборы себя в Крыму в день аннексии Крыма – плевок в лицо Украины и ожидание того, как Украина отреагирует. Мы пока никак не реагируем. Это говорит о том, что государство настолько слабо, а украинский МИД насколько вял, что мы такие плевки не замечаем, говорим, что это – Божия роса», — сокрушается Соколовская.