01.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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ЕС готов простить Украине неполное выполнение требований и подкинуть еще миллиард евро

Европейская комиссия готова предложить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере €1 млрд, несмотря на неполное выполнение Украиной требований для предыдущей программы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Добровскис, сообщает Радио Свобода.

По его словам, Еврокомиссия готова окончательно согласовать пакет помощи для Украины на следующей неделе.

По его словам, этот вопрос уже обсуждался Еврокомиссией в прошлом году, когда закончилась предыдущая программа.

«Мы не смогли выплатить последний транш в размере €600 млн, поскольку не все условия были выполнены. Поэтому мы подготовили еще одну программу макрофинансовой помощи в размере €1 млрд двумя траншами, по €500 млн каждый», — рассказал Добровскис.

Он отметил, что сейчас Еврокомиссия запустила все необходимые процедуры и готова окончательно согласовать пакет помощи для Украины на следующей неделе. Добровскис прогнозирует начало финпомощи в начале осени 2018 года.

Он также добавил, что, по мнению Еврокомиссии, для получения первого транша Украина должна выполнить условия, которые не были выполнены в рамках предыдущей программы.

Отметим, что ранее министр финансов Александр Данилюк заявил о новой макрофинансовой помощи от ЕС.

Напомним, в 16 марте 2017 Еврокомиссия одобрила выделение €600 млн макрофинансовой помощи Украине. В Брюсселе, в частности, ожидали, что в Киеве будет принято без промедления закон об отмене запрета на экспорт древесины.

В декабре Еврокомиссия отказала Украине в выплате €600 млн макрофинансовой помощи, поскольку Украина не выполнила ряд обязательных условий: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронной декларации, закон о кредитном реестр Нацбанка и проверка информации о бенефициарах владельцев компаний.

13 декабря прошлого года Украина подала новую заявку на получение новой макрофинансовой помощи от ЕС.