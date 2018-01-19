19.01.2018, Москва, Елена Острякова

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«ЕС не нужен российский рынок? Вы его не получите! Или образумьте Украину»

Принятие Верховной радой Украины скандального закона «о деоккупации Донбасса», который перечеркивает Минские соглашения, не должно стать сюрпризом для Евросоюза. Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил политолог Алексей Мартынов.

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«Европа позволяла себя разводить. Ничего нового для себя евробюрократы не узнали. Они все эти годы покрывали режим Порошенко. Когда мы предъявляли им справедливые претензии и намекали Германии и Франции, что пора бы уже заставить Киев что-то делать, они закатывали глаза и снова включали пластинку, как Москва чего-то там не выполняет», — сказал Мартынов.

Он не считает, что после отказа Киева от Минских соглашений, антироссийские санкции будут сняты.

«Это не санкции вовсе, а некие новые условия, в которых мы взаимодействуем с ЕС. Мы для себя их вполне оптимизировали, выровняли внутренний баланс и торговый оборот. Европа от этого теряет, но ничего не меняется. Отлично: вам не нужен российский рынок – вы его не получите. Такой масштабный рынок пустовать не будет», — сказал Мартынов.