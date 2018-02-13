13.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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ЕС, Скандал, Спецслужбы, Украина

ЕС потребовал полного доступа к секретным документам украинских спецслужб


Украина должна полностью открыться для аудиторов Европейского союза и предоставить им доступ ко всем запрашиваемым документам.

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Об этом в интервью «Европейской правде» рассказал главой Консультативной миссии ЕС Кястутис Ланчинскас, по словам которого, европейские чиновники приехали на Украину якобы не для контроля.

«Они приехали помочь вам построить ваше государство, поменять ваше государство, провести реформы. Если наши отношения не будут основываться на доверии, то ничего не будет. Если вы хотите меняться – вы должны открыться. И хотя КМЕС напрямую не занимается Антикоррупционным судом, у нас в Украине есть схожие проблемы. Например, один ваш орган попросил нас провести аудит системы, но как только мы взялись за работу, то услышали: «Наша структура секретная, внутренние документы секретные». Мы отказались так работать. Как мы можем провести аудит, не имея доступа к документам? Что мы будем оценивать?», — сказал

При этом он добавил, что продвижение в сторону ЕС и особенно НАТО «без реформы СБУ» невозможно

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