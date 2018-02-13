13.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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ЕС, Политика, Россия, США, Экономика

ЕС торпедировал антироссийские санкции США


Европейский союз не готов формировать совместно с Соединенными Штатами единый антироссийский санкционный фронт.

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Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявила сотрудник британского аналитического центра Chatham House Лилия Шевцова, сказавшая, что пока неизвестно, в какой степени Вашингтон к публикации нового списка антироссийских санкций.

«Но санкционный список, который предложили Вашингтону, был, как мы знаем, торпедирован, и отнюдь не в Вашингтоне – он был торпедирован европейскими правительствами, прежде всего Германии и Франции, а также европейским бизнесом. И именно под давлением своих европейских партнеров американцы были вынуждены ограничить свои санкционные аппетиты и отказаться от ограничительных мер в отношении целого ряда российских компаний и забыть о Nord Stream 2. Американцы, вводя санкции, также должны думать о том, что по этому поводу думают европейские партнеры. А Европа не готова формировать вместе с Соединенными Штатами единый антироссийский санкционный фронт», — сокрушается эксперт.

При этом она добавила, что до сих пор так и не ясно, «хотят ли американцы только сдержать российские интересы, проводить политику возмездия или использовать угрозу санкций просто для предупреждения».

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