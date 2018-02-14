14.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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ЕС уличил Украину в махинациях с криминальной статистикой

Существует множество способов, с помощью которых МВД Украины может отчитываться о якобы снижении количества преступлений в стране.

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Об этом в интервью «Европейской правде» рассказал глава Консультативной миссии ЕС Кястутис Ланчинскас, по словам которого, нынешняя украинская криминальная статистика не является объективной.

«Я могу назвать 100 способов, как полиция может «играть» с этой статистикой. Как пример, мы недавно были в одном регионе и выяснили, что региональный прокурор требовал от полиции, чтобы не повышалась преступность несовершеннолетних. По факту их просто не регистрируют. А это значит, что люди, которые там живут, видят: в городе орудует одна или несколько банд несовершеннолетних, но их никто не ловит, потому что есть требование от прокурора! В итоге доверие к полиции падает. Я – против такого!», — сказал европейский чиновник.

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