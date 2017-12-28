28.12.2017, Киев, Игорь Петров

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Еще не время? Запад одёрнул Порошенко

Закон «О реинтеграции Донбасса», объявляющий Россию «агрессором», не был проголосован в окончательной редакции в 2017 году, поскольку Запад запретил Киеву идти на конфронтационный шаг.

Об этом в передаче «Вечерний прайм» телеканала «112 Украина» заявил народный депутат Украины Александр Вилкул («Оппозиционный блок»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот документ не голосовался в парламенте в этом году, откровенно говоря, потому что западные партнеры указали Украине что этого делать не надо, не надо идти на очередную конфронтацию. Дальше может быть что угодно. Наши не до конца адекватные депутаты не до конца выполняют даже то, что у них просят западные партнеры. Причина того, что (закон) не голосовался в этом году — потому, что сказали: «вы хотите мира или хотите войну? Ну, ведите себя по крайней мере адекватно». И поэтому не выносили», — сказал депутат.