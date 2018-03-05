05.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Еще один гвоздь в крышку гроба Порошенко

Отмена языкового закона на Украине — это дополнительный гвоздь в крышку гроба режима Петра Порошенко. Киев ждет очередной виток обострения отношений с Венгрией, Румынией и Польшей, и без этого высказывавших недовольство политикой нынешней власти в отношении нацменьшинств.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила политолог Александра Решмедилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это закон, который хорошо всем известен, как «Колесниченко-Кивалова», он же не о русском языке, он о языках регионального значения и языках нацменьшинств. Если мы посмотрим на повестку дня в том же ПАСЕ, это важный вопрос, и принимаются резолюции по региональным языкам.

Получается, у нас была подготовлена нормальная законодательная база для этого. А мы сейчас ее отменяем. У нас идет реальная подмена понятий, это опять вызовет негатив и у венгров, и у румын, и у остальных соседей. Это дополнительный гвоздик в крышку», — заявила Решмедилова.