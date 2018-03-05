05.03.2018, Киев, Максим Карпенко
  3 000 просмотров
ЕС, Общество, Украина

Еще один гвоздь в крышку гроба Порошенко


Отмена языкового закона на Украине — это дополнительный гвоздь в крышку гроба режима Петра Порошенко. Киев ждет очередной виток обострения отношений с Венгрией, Румынией и Польшей, и без этого высказывавших недовольство политикой нынешней власти в отношении нацменьшинств.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила политолог Александра Решмедилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Это закон, который хорошо всем известен, как «Колесниченко-Кивалова», он же не о русском языке, он о языках регионального значения и языках нацменьшинств. Если мы посмотрим на повестку дня в том же ПАСЕ, это важный вопрос, и принимаются резолюции по региональным языкам.

Получается, у нас была подготовлена нормальная законодательная база для этого. А мы сейчас ее отменяем. У нас идет реальная подмена понятий, это опять вызовет негатив и у венгров, и у румын, и у остальных соседей. Это дополнительный гвоздик в крышку», — заявила Решмедилова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть