02.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Выборы, Общество, Политика, Скандал, Украина

Еще один известный майданщик увидел угрозу в парамилитарных формированиях украинских радикалов


Так называемые «национальные дружины», сформированные на базе неонацистов «Азова», созданы накануне выборов, чтобы запугать население и исключить возможность массовых протестов.

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Об этом в эфире NewsOne заявил экс-депутат Верховной Рады, во время оранжевого Майдана выполнявший функции начальника службы безопасности Виктора Ющенко, Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам политика, заигрывание с военизированными формированиями не доведет власть до хорошего.

«Вы что думаете, что вы кого-то запугаете, устроите пару сакральных жертв, вместо того, чтобы пойти в Гаагский трибунал, хотя у вас на силовиков 163 миллиарда, будете использовать «народные дружины»?… Аваков начал очень опасную игру. Да, это элемент торга. Я пытался передать президенту. По правилам безопасности игра с негосударственными вооруженными формированиями всегда заканчивается плохо… Мы столкнулись с самым страшным — впереди выборы и появился инструмент, которым будут рождать страх в стране, чтобы народ разошелся, чтобы народ не вышел. Знаете, почему это все? Потому что мы не получили от власти их обязанности — ответить и получить четкий отчет, кто начал стрелять на «Майдане достоинства», — заявил Червоненко.

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