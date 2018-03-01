01.03.2018, Москва, Елена Острякова

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Еще одна сенсация от Путина: Россия создала крылатую ракету, которая может лететь вечно

Россия создала стратегическое оружие, которое не использует баллистические траектории полетов, принятые в мире. Применение системы ПРО в борьбе с ним бессмысленно. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание к Федеральному собранию.

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«Российские ученые создали малогабаритную сверхмощную ядерную энергетическую установку, которая размещается в корпусе крылатой ракеты, но при этом обеспечивает в десятки раз большую дальность полета, практически неограниченную.

Низколетящая малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью и непредсказуемой траекторией полета, возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем ПРО», — сказал Путин.

Успешный пуск российской крылатой ракеты состоялся в конце 2017 года.

«Проведенный пуск и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружений – стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой», — сказал Путин.

Он показал видеоролик, на котором показан полет ракеты на измененной карте мира. Хотя очертания континентов другие, видно, что ракета может повернуть над Атлантикой на юг, облететь Южную Америку и атаковать Северную с запада.

«Ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают», — сказал Путин.